İlk 'beyaz bayraklı' iş yerleri yarın açıklanacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan (TİSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TİSK tarafından uzun süredir dile getirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de üzerinde çalıştığı "beyaz bayrak" uygulamasının detayları, yarınki ödül töreninde açıklanacak.

Törende, çalışma hayatının uzun süredir beklediği "beyaz bayrak" kazanan iş yerleri de duyurulacak.

Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlerin almaya hak kazacağı "beyaz bayrak", iyi örneklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayacak.

Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve örnek olan kayıtlı işletmelerin destekleneceği, bu işletmelerin diğerlerinden ayrıştırılacağı uygulama kapsamındaki iş yerlerinin, kamunun sağladığı belli teşvik ve uygulamalarda öncelik kazanması gibi iyi uygulamaların yaygınlaşmasını özendirici bazı desteklerin sağlanması bekleniyor.