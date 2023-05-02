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Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Yüzde 45'lerin altında gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 45'lerin altında gelebileceğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 18:01, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 18:02
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Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Yüzde 45'lerin altında gelebilir

A Para televizyonunda katıldığı programda Nebati, "Öncü göstergeler, yarın açıklanacak enflasyonun %50'nin oldukça altına ineceğini, %45'lerin altında olabileceği savını güçlendiriyor" dedi.

Nebati, mevsimsel olarak gıda fiyatlarının da önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını öngördüklerini ifade etti.

Yarın açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Nisan ayında gıda ve hizmet fiyatları öncülüğünde aylık %2.6 artışla seçimlerden önce yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise %44'e gerilemesi bekleniyor.

"Kimse oyuna gelmesin"

Nebati faizlerle ilgili bir soru üzerine de bankaların, toplumun faiz artırımı beklentisinin olmadığını kaydetti.

Seçimden sonrası için döviz kuru ile ilgili bir soru üzerine de Nebati, kimsenin oyuna gelmemesi gerektiğini belirterek, "Şu anda oluşan bu hava ile bazen ikili fiyatlar oluşabiliyor, seçimden sonra atılan adımlarla ikili fiyat mekanizmasının bittiği görülecek" diye konuştu.

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