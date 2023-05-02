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Bakan Koca: Türkiye, 'Sen orada uslu uslu otur' denecek bir ülke değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, sağlık hizmetlerinde gıptayla izlenen, sağlık ve biyoteknoloji alanında kendine yettiği gibi örnek alınan bir ülkedir. Türkiye, 'Sen orada uslu uslu otur' denecek bir ülke değildir artık. Bu aziz millet, dik durmanın, başarmanın gururunu yeniden yaşamaya başlamıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 19:20, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 19:22
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Bakan Koca: Türkiye, 'Sen orada uslu uslu otur' denecek bir ülke değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, ülkede olduğu gibi Konya'da da son 20 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Sanayiden eğitime, turizmden sağlığa her alanda Konya'nın öne çıktığını vurgulayan Koca, son 20 yılda yaşanan devrim niteliğindeki yeniliklerle kentin kat kat güzelleştiğini dile getirdi.

- "Sağlık tesislerimize sürekli yenilerini ekledik"

Koca, Türkiye'de sağlıkta dönüşümü başarıyla hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımızı eşit koşullarda ve en yüksek konforda sağlık hizmetiyle buluşturduk. Sosyal güvenlik devrimini yaptık. Ülkeyi, sağlık ve sıhhat yurdu yapma yolunu seçtik. Sağlık tesislerimize sürekli yenilerini ekledik. Konya'mızda geçen hafta 83 yeni sağlık tesisimizin açılışını yaptık. Konya, bugün sayıları 21'e ulaşan şehir hastanelerinden birine en erken kavuşan büyük şehirlerimizden biri oldu. Sadece Konya Şehir Hastanesi'nde 1250 yatak kapasitemiz var. Bu hastanemizde bir iş gününde hizmet alan ortalama hasta sayısı yaklaşık 6 bindir. Bu hastanemizde 2022 yılında yapılan toplam muayene sayısı ise yaklaşık 2 milyondur. Yine 2022 yılında yapılan ameliyat sayısı ise 100 bindir. Takdir edersiniz ki bunlar muazzam sayılar. Bu hizmetlerin arkasındaki irade, 'Şehir hastaneleri en büyük hayalimdir' diyen Cumhurbaşkanımızdır."

- "Büyük devlet olduğumuzu sağlıkta da gösteriyoruz"

"Yapılamaz", "işletilemez" denilen hizmetleri hayata geçirdiklerini anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Dünyaya örnek tesisler kurduk. Onların sermayesi itiraz, bizim cevabımız iş. Onların derdi, 'Ne desem de üste çıksam' derdi, bizim hedefimiz vatandaşımızın memnuniyeti. Onların meselesi, algı meselesi, bizim gayretimiz memleket sevdasının eseri. 'Yapılamaz', 'Cesaret edilemez' denilen ne varsa sağlıktan sanayiye Türkiye cesaretle hepsini yapıyor. Türkiye, kabuğuna çekilmiyor, artık kabına sığmıyor. Türkiye bugün ilacını, aşısını, tıbbi cihazını kendisi üreten bir ülkedir. Kendi otomobilini, savaş uçağını üreten bir ülkedir. Türkiye, sağlık hizmetlerinde gıptayla izlenen, sağlık ve biyoteknoloji alanında kendine yettiği gibi örnek alınan bir ülkedir. Türkiye, 'Sen orada uslu uslu otur' denecek bir ülke değildir artık. Bu aziz millet, dik durmanın, başarmanın gururunu yeniden yaşamaya başlamıştır. Büyük devlet olduğumuzu sağlıkta da gösteriyoruz."

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