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Akşener: Her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi atayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bütün köylerdeki okulları yeniden açarak her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi tayin edeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 20:32, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 20:33
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Akşener: Her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi atayacağız

Akşener, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Soğuk havada alanda bekleyenlerden helallik isteyen Akşener, hükümeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye destek isteyen Akşener, "13. cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Bir oy Kemal'e, sonra İYİ Parti birinci olacak, bir oy Meral'e ve o helal oylarınızla ben başbakan olacağım, hemen şimdi olacağım." dedi.

Başbakan olmak için millet iradesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Akşener, "Çünkü bu helal iradeye, millet iradesine ihtiyacım var. Bir şeye daha ihtiyacım var, değerli kadınlar, hanımefendiler, size de ihtiyacım var. Sebebi şu, bu ülkede hiçbir erkeğe yapılmayan ne kadar iğrençlik varsa bana yapıldı. Anladım ki size de yapılıyor, dolayısıyla el ele vereceğiz, beraber el ele vereceğiz." diye konuştu.

- "Çiftçinin bütün borçlarını erteleyeceğiz"

Akşener, 18-26 yaş aralığındaki gençlere iş buluncaya kadar ev kadınlarına ise sorgusuz sualsiz 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını vadederek, şunları kaydetti:

"Derhal 100 bin öğretmen dahil edeceğiz. Sonra arkasından 150 bin öğretmen daha gelecek ve 250 bin öğretmeni derhal dahil edeceğiz. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız ve her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Köylerde 50 yaş dışında kimse yok, gençlere diyeceğiz ki 'kızım, oğlum, evli çift veya iki kardeş', diyeceğiz ki 'git babanın toprağında yani isteğinizle tabii, iş yap, üretim yap.' Buna karar verip köye yerleşen her bir gencin 5 yıl boyunca sigorta veya Bağ-Kur primlerini biz ödeyeceğiz. Çiftçinin bütün borçlarını erteleyeceğiz, yeniden yapılandıracağız. Benzeri bir düzenleme esnaf için yapacağız ve üç harflilerin esnafımızı zorda bıraktığı o durumdan kurtaracağız. Mesela mülakatı kaldıracağız ve bilek gücüne göre kim neyi alırsa onu yerine getireceğiz."

Elektrik maliyetlerinin yüksek olduğunu öne süren Akşener, bu nedenle Türkiye'nin her tarafında tarımsal sulama sorunu yaşandığını savunarak bunları gidereceklerini söyledi.

- "Bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira yatıracağız"

Türkiye Şeker Kurumunu kuracaklarını aktaran Akşener, bütün özelleştirmeleri yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilere ve emeklilere zam yapılması gerektiğini önerdiğini hatırlatan Akşener, "Temmuz'da emeklilerimize ve işçilerimize en az yüzde 50 zam yapacağız. Kurban Bayramı geliyor, geçen sene 5 bin liraya kestiğiniz kurbanı bu sene 15 bin liraya keseceksiniz. Çoğunuz kesemeyecek, işte Kurban Bayramı öncesinde bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira para yatıracağız." şeklinde konuştu.

Akşener, 2 yıl içerisinde bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingde konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Akşener, partisinin Sivas milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

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