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Bakan Kurum: Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Sizlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalışmaya, sizlere her yerde ve her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 21:50, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 21:52
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Bakan Kurum: Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da 'Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hüseyin Türkmen eşlik etti. Üsküdar'da düzenlenen programa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. 'Bilim Merkezi Açılış Töreni' sonunda Bakan Kurum'a hediye takdim edildi.

"Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezini, Bilim Üsküdar Merkezimizi sizlerin hizmetinize sunuyoruz"

Bilim Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Murat Kurum, "Bugün arkamda gördüğünüz bu dev eseri, Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezini, Bilim Üsküdar Merkezimizi sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Bir ülkenin en kıymetli hazinesi imanlı, dinç ve kudretli dimağlara sahip, çalışkan, cevval ve çevik gençleridir. Bu ülkenin gençleri Üstat Necip Fazıl'ın da söylediği gibi, 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir, şuurunda bir gençliktir. Kim var diye seslenilince, sağına, soluna bakmadan, ben varım diyen bir gençlik.' Sizler, attığımız her adımda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu dava yolunda her zaman bizim en önemli, en değerli, en kıymetli yol arkadaşlarımız oldunuz. Bu yüzden geleceğimizin teminatı olan, ümidimiz olan gençlerimizle, sizlerle birlikte çalışmaya, sizlerin önünü açmaya devam ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, gülüşü, neşesi, mutluluğu gökyüzünde güneş gibi parlayan siz kıymetli gençlerimizi zirveye taşımak, yeni atılımların öncüsü yapmak Türkiye'yi güçlü ve büyük kılmak demektir. Sizlerin geleceği, güzel yarınları için eğitimden sağlığa, kültürden sanata, teknolojiden istihdama, spordan çevre ve şehirciliğe kadar binlerce proje gerçekleştirdik. Fakat sizlerin geleceği için attığımız adımları hiçbir zaman yeterli görmedik. Her geçen gün sizler için çok daha güzel adımları atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı için Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizi açıkladılar. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız'' dedi.

"Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz"

"Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Sizlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalışmaya, sizlere her yerde ve her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Bilim Üsküdar Merkezimizle, sizlerin birer bilim insanı birer mucit olarak yetişmesine katkı sağlayacağız. Astronomiden uzay ve havacılığa, teknolojiden matematiğe, doğa bilimlerinden tasarıma farklı farklı atölyelerle eğitim alabileceksiniz. Teknoloji üreten bir nesil yetiştirmek için Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında alacağınız eğitimlerle tasarımdan üretime, siber güvenlikten ileri robotiğe farklı alanlarda kendinizi geliştirmeye fırsatı yakalamış olacaksınız. Ben böylesi kıymetli bir merkezin yapımında emeği geçen Üsküdar Belediyemize, TÜBİTAK Başkanlığımıza ve T3 Vakfımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

"Bu ülkeyi yarınlara taşıyacak sizlere bakınca gördüğümüz şey azimdir, kararlılıktır, sevdadır"

"Siz hiç merak etmeyin; birileri sizlere güvenmeyip ülkenin istikbalini ABD'de arasa da biz daima sizinle yol yürümeye devam edeceğiz" diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Gençlik projelerimizle, teknoloji festivallerimizle, millet bahçelerimizle, her türlü imkanımızla daima sizlerin destekçisi olacağız, önünü açacağız. Bu ülkeyi yarınlara taşıyacak sizlere bakınca gördüğümüz şey azimdir, kararlılıktır, sevdadır. Karşımda gördüğüm TEKNOFEST kuşağı bu ülkenin istikbalidir. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Ama bunu hazmedemeyenler, kıskananlar oldu. Daha dün İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Togg'umuzu görmek isteyen yüz binlerce gencimiz, kardeşimiz için metroları çalıştırmadılar, ulaşım hatlarını durdurdular. Gençlerimizin, yavrularımızın TEKNOFEST'e gitmesini engellemek, ulaşımını durdurmak, yavaşlatmak için ellerinden geleni yaptılar. Varsın onlar dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivaline gelen gençlere dahi zorluk çıkartsınlar. Gençlerimiz kendi istikbalini çizmeye devam edecek. Biz de gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz için, sizler için, evlatlarımız için nice teknoloji üslerini hizmete almaya devam edeceğiz. İşte biz TEKNOFEST gençlerimize güveniyoruz. Bu ülkenin İstikbalini göklere çıkaracak sizlere güveniyoruz. Bu milletin geleceğini yeniden yazacak genç kardeşlerimiz, işte Bilim Üsküdar Merkezimiz emrinizde. Burası sizlere, gençlerimize, İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun."

"Milli teknoloji hamlesini tümüyle inancımızın ve medeniyetimizin o güçlü köklerine dayanıp, yetişen nice nesiller yetiştirmek amacıyla kurduk"

Selçuk Bayraktar ise, "Bu bilim merkezlerinden çıkacak genç kardeşlerimiz, mana alemindeki inançla da birleştirerek, emre doğru anlayarak, kainatı doğru anlayarak medeniyetimizin ahlak, adalet ve iyilik değerlerinin sesinin tüm dünyada daha gür çıkmasına vesile olacaktır. Biz bu merkezleri, milli teknoloji hamlesini tümüyle inancımızın ve medeniyetimizin o güçlü köklerine dayanıp, yetişen nice nesiller yetiştirmek amacıyla kurduk" dedi.

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