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Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğalgaz uygulaması başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılandığı belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 22:05, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 22:08
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Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır

Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor.

Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor.

Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.

Doğalgaz bir ay ücretsiz

Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı.

İlk faturalar gelmeye başladı

Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.

Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibarıyla başladı.

Faturalarda 0 TL detayı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşlar evlerine gelen faturalarda 0 (sıfır) TL ile karşılaştı.

Paylaşılan görüntülerde faturaların Devlet tarafından ödendiği belirtildi.

"Bu faturanıza esas tutar Devlet tarafından karşılanmıştır"

"Karadeniz gazımız hayırlı olsun" denilen mesajda ise, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zamana kadar sürecek?

"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz doğalgaz, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda, 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

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