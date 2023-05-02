'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in oğluna ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf 2013 yılında internet haber siteleri tarafından gündeme getirilmiş ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Elinde alkol kadehi olan gencin Görmez'in oğlu olduğu öne sürülmüştü.

O tarihlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği, yaptığı yazılı açıklamada "Bir haftadır sosyal medya ortamlarında Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na izafe edilen resimdeki şahıs Başkanımızın oğlu değildir. Sosyal ortamlarda paylaşılan bu haber ve fotoğraf tamamen yalan, düzmece ve bir iftiradan ibarettir. Sorumlularla ilgili yasal süreç başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Twitter'da bazı kullanıcılar bu kez aynı fotoğrafı kullanarak yeni bir dezenformasyona imza attı. İddiaya konu olan fotoğraftaki şahsın mevcut Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oğlu olduğu yazıldı.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı iddiaların arka planını araştırdı.

Yapılan araştırma sonucu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dört kızının olduğu, oğlunun olmadığı öğrenildi. Twitter'daki paylaşımlarda elinde kadeh tutan gencin yanına, fotoğrafı yerleştirilen kişinin Erbaş'ın oğlu değil damadı Mehmet Sefa Küçük olduğu anlaşıldı. Elinde kadeh tutan şahsın Ali Erbaş ile hiçbir akrabalığı olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Orhan, "Birincisi sayın başkanımızın erkek evladı yok, dört kız evladı var. Biraz araştırsalar öğrenebilirlerdi. İkincisi soldaki fotoğraftaki Sayın Başkanımızın damadı. Ancak elinde içki kadehi bulunan kişi başka birisi. İki fotoğrafta farklı kişiler olduğunu vasat bir zekaya sahip bir kişi bile bakınca anlar. İçki fotoğrafındaki kişinin Diyanet İşleri Başkanımızla hiçbir akrabalık bağı yoktur." ifadelerini takipçileriyle paylaştı.