3 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 27. Dönem Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/11.00)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop ve Ordu'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Sinop/13.00/Ordu/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe'de muhtarlar, STK yöneticileri, meclis üyeleri ve site yöneticileriyle bir araya gelecek, Başıbüyük Mahallesi'nde kentsel dönüşüm toplantısına, Maltepe Esenkent İETT Konutları temel atma törenine katılacak, Beykoz'da "Depremzede Çocuklar ve Futbolcular ile Maç Programı"na iştirak edecek, "Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni"nde bulunacak.

(İstanbul/10.00-18.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum-Torba-İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Açılış Töreni ile Yalıkavak'ta Küdür Merası Açılış Şenliği'ne iştirak edecek.

(Muğla/12.00/14.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kent Meydanı'nda düzenlenecek Bursa mitingine, İstanbul Esenyurt'taki seçim koordinasyon merkezi açılışına ve Ankara'da düzenlenecek "Türkçüler Günü" programına katılacak.

(Bursa/14.00/İstanbul/16.00/Ankara/19.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Karadenizli Hemşehriler Buluşması'na ve Üsküdar Belediyesince yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katılacak, Üsküdar Belediyesi İsmet Uçma Kütüphanesi'nde gençlerle buluşacak.

(İstanbul/10.00/17.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "ADA-74 Gemisi'nin Hizmete Alınış Töreni"ne katılacak.

(Mersin/14.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Günyüzü İlçe Başkanlığında diğer partilerden katılım ve rozet takdimine ve Günyüzü ilçesine gaz verme törenine katılacak, Sivrihisar Belediyesini ziyaret edecek, Gençlik Toplantısı ve Han ilçesine gaz verme törenine iştirak edecek.

(Eskişehir/10.00-17.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Medicor Yatırım Projesi ve Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi açılış törenleri ile Fırat Nehri-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi kaynak törenine ve Gaziray Parkı açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.15/Gaziantep/16.00/17.30/20.30)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "O"nların Perspektifinden Türkiye Yüzyılı Programı'na katılacak.

(Samsun/17.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirkapı Tüneli ve Bağlantı Yolları açılış töreni ile Manavgat Devlet Hastanesi ve Payallar Devlet Hastanesi temel atma törenlerine katılacak.

(Antalya/11.30/15.00/18.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de bakanlığın tesis yatırımları ve spor kulüplerine destek programına; İstanbul'da Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İzmir/15.00/19.15)

2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın finalinde Türk Telekom, deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gran Canaria/22.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Sivas/20.30)

5- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 25. haftadan ertelenen Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor maçı yapılacak.

(Ordu/20.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 etabında Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet-VakıfBank ilk maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabında Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ilk karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/17.00/Aydın/18.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabında TÜRŞAD ile Cizre Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Bitlis/13.00)