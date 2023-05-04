Sözleşmeli öğretmen iken kadrolu öğretmenliğe atananların adaylıkları nasıl kaldırılacak?

Bilindiği üzere, 7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48'inci maddenin uygulanması hakkındaki yazının "Diğer hususlar" başlıklı bölümünde; "Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır." denilmektedir.

Diğer taraftan Bakanlığımızda görev yapan aday öğretmenlerin adaylık iş ve işlemleri, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 5'inci maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında görev yapmakta olanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48'inci maddesi kapsamında öğretmen kadrosuna atananlara, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun adaylık hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 22.03.2023 tarihli ve 143879 sayılı görüş yazısında; "657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesi kapsamında memur kadrolarına atanan personele anılan Kanunun adaylığa ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı değerlendirilmekle birlikte bu kapsamda öğretmen kadrosuna atananlara 7433 sayılı Kanun ve Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinde bulunan aday öğretmenlik hükümlerinin uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Öte yandan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "...Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarih ve 73856337 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun geçici 48'inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız öğretmen kadrosuna atananlardan sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken adaylık sürecini tamamlamayanlar ile adaylık sürecinin bir kısmını tamamlayanlar, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin adaylık hükümlerine (bir kısmını tamamlayanlar tamamlamadıkları kısım yönünden) tabi tutulacaklardır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR