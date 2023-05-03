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3 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

3 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 03:21, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 03:30
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3 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığı

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İrfan NEZİROĞLU atanmıştır.

Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür GÖKMEN atanmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ahmet AKSU, Süleyman ÇELİK ve Mehmet ERTÜRKMEN atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

" Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent TUĞ,

- Elazığ Bölge Müdürlüğüne Nejdet UCA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

- Vakıflar Meclisi Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rifat TÜRKER,

- Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürü Hayrullah ÇELEBİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;

- Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfı KARABACAK,

görevden alınmış,

- Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Nurullah PERVANELİ,

- İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Yavuz GÜNER, atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim Halil SÖZMEN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şerafettin ÇAKAL atanmıştır.

2 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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