3 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
3 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Dışişleri Bakanlığı
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İrfan NEZİROĞLU atanmıştır.
Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür GÖKMEN atanmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ahmet AKSU, Süleyman ÇELİK ve Mehmet ERTÜRKMEN atanmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
" Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent TUĞ,
- Elazığ Bölge Müdürlüğüne Nejdet UCA,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
- Vakıflar Meclisi Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rifat TÜRKER,
- Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürü Hayrullah ÇELEBİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;
- Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfı KARABACAK,
görevden alınmış,
- Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Nurullah PERVANELİ,
- İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Yavuz GÜNER, atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim Halil SÖZMEN atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şerafettin ÇAKAL atanmıştır.
2 Mayıs 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI