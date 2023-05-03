Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birileri gençlerimize güvenmeyip Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerimizin istikbalini arasa da biz daima Türk gençliğiyle, buradaki gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Bilim Üsküdar'ın yeni etaplarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezini coşkulu bir kalabalıkla İstanbul'a armağan ettiklerini söyledi.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Gençlerimize de, Üsküdar'ımıza da bu yakışırdı. Ben bu tesisin nice bilim insanlarını, gençlerimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştireceğine inanıyorum." dedi.

Kurum, geleceğin teminatı olan gençlerle birlikte çalışmaya, onların önünü açmaya devam edeceklerini aktararak, "Çünkü çok iyi biliyoruz gülüşü, neşesi, mutluluğu, gökyüzünde güneş gibi parlayan siz kıymetli gençlerimizi zirveye taşımak, sizlere daha güzel bir gelecek sunabilmek, yeni atılımların öncüsü yapmak Türkiye'yi güçlü ve büyük kılmak demektir. Bu ideal için çalışıyoruz, bunun için koşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Her zaman gençlerimizin önünü açacağız"

Gençlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, açılışını gerçekleştirecekleri Bilim Üsküdar'da gençlerin birer bilim insanı, mucit olarak yetişmelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Kurum, merkezde astronomiden uzay ve havacılığa, teknolojiden matematiğe, doğa bilimlerinden tasarıma kadar farklı farklı atölyelerde çocukların, gençlerin eğitim alacağını kaydederek, "Teknoloji üreten bir nesil yetiştirmek için milli, yerli teknoloji hamlesi kapsamında alacağınız eğitimlerle siber güvenlikten üretime, ileri robotiğe kadar farklı alanlarda sizler kendinizi geliştirme fırsatı yakalayacaksınız." dedi.

Gençlere inandıklarını ve güvendiklerini belirten Kurum, "Birileri gençlerimize güvenmeyip Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerimizin istikbalini arasa da biz daima Türk gençliğiyle, buradaki gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Gençlik projelerimizle, teknoloji festivallerimizle, millet bahçelerimizle, her türlü imkanımızla daima gençlerimizin destekçisi olacağız. Her zaman gençlerimizin önünü açacağız." diye konuştu.

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlere güvenmeye devam edeceğiz"

Kurum, TEKNOFEST kuşağının bu ülkenin istikbali olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ama bunu hazmedemeyenler, kıskananlar var. Daha dün İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Togg'umuzu görmek isteyen yüz binlerce gencimiz, kardeşimiz için metro hatlarını çalıştırmadılar. Ulaşımı durdurdular, gençlerimizin, yavrularımızın TEKNOFEST'e gitmesini engellemek için, ulaşımı durdurmak için, yavaşlatmak için ellerinden geleni yaptılar. Varsın onlar gençlerin dünyanın en büyük Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali'ne ilgisine dahi zorluk çıkarsınlar. Gençlerimiz kendi istikballerini çizmeye devam edecek. TEKNOFEST gençliği bunu yapacak, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlere güvenmeye devam edeceğiz."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de merkezin sadece Üsküdar özelinde bir proje olmadığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' diye tarif ettiği geleceğin ana üssü burası olmuştur. Ana üssünüz hayırlı olsun sevgili çocuklar." dedi.

Türkmen, ebeveynlere seslenerek, çocuklarını mutlaka buraya getirmeye, buradaki sergileri ve atölyeleri gezdirmeye davet etti.

Törende konuşmaların ardından Bakan Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ile kurdele keserek, merkezin yeni etaplarının açılışını yaptı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, açılışın ardından merkeze eklenen "Vücudumuzun 24 Saati ve Duyu Organları", "Robotik", "İletişim", "Otomotiv", "Finans", "Gökyüzünde ve Ötesinde Milli Teknolojiler" ve "Mavi Gezegen" etaplarını gezdi.