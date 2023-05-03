İsrail'in hava saldırıları başlattığı Gazze'den roket atışları devam etti

İsrail ordusunun hava saldırıları başlattığı abluka altındaki Gazze şeridinden, İsrail tarafına roketlerin atıldığı bildirildi.

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne onlarca roket atılırken, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze'yi hedef alması üzerine, buradan İsrail yönüne yeniden roketler fırlatıldı.

İsrail ordu radyosu, son olarak Gazze Şeridi'nden yaklaşık 5 roket atıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde saldırı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail uçaklarının hedef aldığı bölgelerdeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğünü ve bölgede farklı noktalarda yangınların çıktığını aktardı.

- Hamas: Gazze'ye yönelik saldırılar hedeflerine ulaşamayacak

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail'in hava saldırılarının, "yeni bir gerilimi tırmandırma girişimi" olduğunu ve "hedeflerine ulaşamayacağını" belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar, halkımızı ve değerlerini savunma görevimizi yerine getirmemizi engellemeyecek ve hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu saldırganlık, yeni bir gerilimi tırmandırma girişimidir ve buna karşı halkımızı savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Gazze şeridinde etkin bir güç olan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları da İsrail saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı.

İzzeddin El-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, karadan havaya uçaksavar roketleriyle hedef alındığını duyurdu.

- Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları dün, Adnan'ın cezaevinde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken, İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail tarafından, İslami Cihad Hareketi'ne üye olmak ve İsrail karşıtı etkinliklere katılmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse gönderilmişti.

Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla 2012'de 66 gün, 2015'te 52 gün, 2018'de 59 gün ve 2021'de 25 gün açlık grevinde bulunmuştu. Adnan, son açlık grevine 5 Şubat'ta başlamıştı.