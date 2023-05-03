Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tabii' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz 'Tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. 'Tabii' Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.