'Proteo' anısına Türkiye'den Meksika'ya hediye

Henüz ismi koyulmamış köpek, başkent Meksiko'daki Uluslararası Benito Juarez Havaalanında ekipler tarafından teslim alındı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibine eşlik eden kurtarma köpeği "Proteo"nun hayatını kaybetmesi üzerine, Türkiye minnettarlık göstergesi olarak Meksikalı ekibe 3 aylık Alman Kurdu hediye etti.

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