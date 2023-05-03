S-400'ler rafa kalkıyor

Seçime sayılı günler kala adayların dış politikada izleyecekleri yol haritaları netleşirken, 7'li koalisyonun Batı'ya yaranmak adına, Türkiye'nin 20 yılda terörle mücadelede elde ettiği başarıdan taviz vererek Suriye'den çekileceği iddia edildi. Londra merkezli The Economist dergisinde "Erdoğan sonrası..." başlıklı bir analiz kaleme alındı. Yazıda, 7'li Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'nın suyuna giderek gerginliği düşüreceği belirtildi. Bu kapsamda 7'li koalisyonun Suriye'de terör koridoru açılmaması için verilen mücadeleden vazgeçeceği, Türk askerini Suriye'den çekeceği ve Rusya'dan alınan S-400'leri depoya kaldıracağı belirtildi. Dergi analizinde, "Batı için, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki bir hükümet, başa çıkması çok daha kolay bir ortak olacaktır" yorumuna yerdi.

GÜVENLİ BÖLGE PKK'YA PEŞKEŞ

Analizde, 7'li koalisyonun, HDP'nin desteğini nasıl aldığını da açıklar nitelikte ifadelere yer verildi. Üst düzey bir muhalefet yetkilisini kaynak gösteren The Economist, olası iktidar değişiminde 7'li koalisyonun Suriye'nin kuzeyinden Türk ordusunu çekeceğini yazdı. Türk ordusu son 6 yılda düzenlediği operasyonlarla Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek güvenli bölge oluşturdu. Söz konusu senaryoda, üst düzey muhalefet yetkilisi, "Bu tür bir anlaşmaya vardığımızda, Suriye'den asker çekmeyi düşünebileceğimiz bir zaman gelebilir" sözleriyle, Esed rejimi ile yapılacak mülteci geri kabul pazarlığını kılıf olarak öne sürdü.

YENİ GÖÇ DALGASINI TETİKLER

Böylesi bir gelişmede, PKK/YPG'nin, Suriye'nin Irak sınırından Akdeniz'e kadar ABD desteğiyle bir terör koridoru oluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan terör örgütünün işgali, Türkiye sınırına doğru yeni bir göç dalgasının oluşmasına da neden olacak.

HAVA SAVUNMASI VE NÜKLEERDEN FERAGAT

7'li koalisyondan bir yetkiliyi kaynak gösteren dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'leri depoya kaldıracağı anahtarlarını teslim edip hiçbir şekilde kullanmayacağını yazdı. Ayrıca Rusya'yla ortaklaşa yürütülen Akkuyu Nükleer Santrali projesinden sonra devreye alınması planlanan ikinci nükleer santral projesinin de askıya alınacağı ifade edildi.