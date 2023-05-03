DEAŞ'ı MİT vurdu ABD suspus

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı kişinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklaması dünya basınında geniş yer bulurken, ABD'nin konuyla ilgili sessizliği dikkat çekti. DEAŞ'a yönelik operasyonlarını kahramanlık hikayesiyle dünya basınına sunan Washington yönetimi, son zamanlarda terör örgütüne yönelik en önemli darbenin indirildiği Türkiye'nin operasyonunu adeta görmezden geldi. ABD yönetimi, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından, eski Başkan Donald Trump dahil tüm kurmayların masanın etrafından hazır bir şekilde operasyonu izlediği fotoğrafları basına vermişti. Geçen yıl Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesini dünyaya canlı yayında duyurmuştu. Biden yönetiminin, müttefiki Türkiye'nin düzenlediği başarılı operasyon sonrası sessiz kalması manidar bulundu. Beyaz Saray, DEAŞ üzerinden terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisini meşrulaştırmaya çalışıyor.

Pentagon kayıp, Dışişleri soruyu geçiştirdi

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adeta sessizliğe bürünürken, basın toplantısı sırasında Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün konuyla ilgili sorularını geçiştirmeye çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, TRT World muhabirinin ABD'nin daha önce PKK/YPG'ye karşı operasyonların DEAŞ'la mücadeleyi zayıflattığını iddia ettiğini hatırlatarak, bu konuda söylemek istedikleri bir şey olup olmadığını sordu. Sözcü, net bir cevap vermekten kaçınarak "Türkiye'nin DEAŞ'ın mağlup edilmesine yönelik katkılarını takdir ettiklerini" söyledi. AA muhabirinden gelen "Hedefin önemi dikkate alındığında Türk hükümeti ile bu konuyu konuşmamanızın özel bir nedeni var mı?" sorusuna ise, Kureyşi'nin öldürüldüğü haberlerini onaylayacak konumu olmadığını ve ek bilgi isteyen kişilerin Türk hükümetine sorabileceği kaçamak cevabını verdi. Muhabirin, öldürülen DEAŞ liderinin üst düzey konumu gereği böyle bir iletişim kurulmasının gerekli olup olmadığıyla ilgili ısrarlı sorularına karşın Patel, kaçamak ifadelerine devam ederek ABD'nin DEAŞ'la mücadeleye devam ettiğini ve müttefiklerle beraber çalıştığını ifade etti.