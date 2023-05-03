DEAŞ'ı MİT vurdu ABD suspus

Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
'Mesai 6 saat olsun'
'Mesai 6 saat olsun'
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Ana sayfaHaberler Terör

DEAŞ'ı MİT vurdu ABD suspus

MİT'in DEAŞ lideri el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirmesi dünya basınında geniş yer bulurken, ABD'nin sessizliği dikkat çekti. ABD Dışişleri, basın toplantısında konuyla ilgili soruları geçiştirmeye çalıştı. Geçen yılki DEAŞ operasyonunu dünyaya canlı yayında duyuran Beyaz Saray ve Pentagon, Türkiye'nin operasyonu için sessizliğe büründü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 08:05, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 07:58
Yazdır
DEAŞ'ı MİT vurdu ABD suspus

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı kişinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklaması dünya basınında geniş yer bulurken, ABD'nin konuyla ilgili sessizliği dikkat çekti. DEAŞ'a yönelik operasyonlarını kahramanlık hikayesiyle dünya basınına sunan Washington yönetimi, son zamanlarda terör örgütüne yönelik en önemli darbenin indirildiği Türkiye'nin operasyonunu adeta görmezden geldi. ABD yönetimi, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından, eski Başkan Donald Trump dahil tüm kurmayların masanın etrafından hazır bir şekilde operasyonu izlediği fotoğrafları basına vermişti. Geçen yıl Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesini dünyaya canlı yayında duyurmuştu. Biden yönetiminin, müttefiki Türkiye'nin düzenlediği başarılı operasyon sonrası sessiz kalması manidar bulundu. Beyaz Saray, DEAŞ üzerinden terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisini meşrulaştırmaya çalışıyor.

Pentagon kayıp, Dışişleri soruyu geçiştirdi

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adeta sessizliğe bürünürken, basın toplantısı sırasında Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün konuyla ilgili sorularını geçiştirmeye çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, TRT World muhabirinin ABD'nin daha önce PKK/YPG'ye karşı operasyonların DEAŞ'la mücadeleyi zayıflattığını iddia ettiğini hatırlatarak, bu konuda söylemek istedikleri bir şey olup olmadığını sordu. Sözcü, net bir cevap vermekten kaçınarak "Türkiye'nin DEAŞ'ın mağlup edilmesine yönelik katkılarını takdir ettiklerini" söyledi. AA muhabirinden gelen "Hedefin önemi dikkate alındığında Türk hükümeti ile bu konuyu konuşmamanızın özel bir nedeni var mı?" sorusuna ise, Kureyşi'nin öldürüldüğü haberlerini onaylayacak konumu olmadığını ve ek bilgi isteyen kişilerin Türk hükümetine sorabileceği kaçamak cevabını verdi. Muhabirin, öldürülen DEAŞ liderinin üst düzey konumu gereği böyle bir iletişim kurulmasının gerekli olup olmadığıyla ilgili ısrarlı sorularına karşın Patel, kaçamak ifadelerine devam ederek ABD'nin DEAŞ'la mücadeleye devam ettiğini ve müttefiklerle beraber çalıştığını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber