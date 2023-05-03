Fransa'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı: 1 çocuk yaralandı

Yurtdışında, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor.

BİR ÇOCUK HASTANELİK OLDU

Ancak gurbetçiler, oy atarken zaman zaman güçlükler yaşıyor. Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrinde seçim merkezi yakınlarında terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı. Yaralanan bir çocuğa hastanede dikiş atıldı.

FRANSA POLİSİ SINIFTA KALDI

Fransız polisi ise olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ise bu sabah saldırının gerçekleştiği yere gitti.

KADIN, ÇOCUK AYIRT ETMEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elleri sopalı terör örgütü PKK sempatizanlarının kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan oy vermeye gelen Türk vatandaşlarına saldırdığı görülüyor.

OY KULLANMA İŞLEMİ BİR HAFTA DAHA SÜRECEK

Öte yandan, Fransa'da başkent Paris'e ilaveten Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

EN ÇOK SEÇMEN ALMANYA'DA

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Fransa, Almanya'nın ardından "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

OYLAR 10 MAYIS'TA GETİRİLİYOR

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.