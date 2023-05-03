Kira fiyatları şişti, iş çirkinleşti

Başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye genelinde konut fiyatları son yılların rekor seviyesine ulaştı. Yalnızca İstanbul'da kira fiyatları geçen yıla göre yüzde 141, satılık konut fiyatları ise yüzde 136 artış gösterdi. Fiyatların önüne geçmek amacıyla hükümetin başlattığı yüzde 25 kira zam üst sınır limiti bir yıl daha uzatıldı. Ancak kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar mahkemelere taşındı. Yüzde 25 zam sınırı dışında fiyatları artırmak isteyen ev sahipleri illegal yollara başvururken, bazı kiracılar ise durumu fırsata çevirmeye başladı. Sektör temsilcileri konut ve kira fiyatları ile ilgili ciddi bir kaotik ortam oluştuğunu ifade etti.

KAAN ZENGİNLİ