Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda 524 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 08:14, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 08:16
Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi