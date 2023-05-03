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Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak

Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) resmi açılışı bugün yapıldı. Avrupa'nın En Büyük Güneş Enerji Santrali'ni tamamlamanın gururu içerisinde olduklarını belirten KALYON Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, güneş enerji panellerinin tamamının yerli olduğunu söyledi. GES'in enerji bağımsızlığı anlamında Türkiye'ye ciddi katkısının olacağının altını çizen Haluk Kalyoncu, "Çölde bir vaha oluşturduk. 2 milyon insanın enerji tüketimini karşılayacak" ifadelerini kullandı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 09:38, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 09:39
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Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak

Kurulum çalışmalarına Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, 20 milyon metrekare araziye kuruldu. Santral, Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.

AVRUPA'NIN EN GÜYÜK GES'İ KONYA'DA AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da bağlanarak katıldığı törenle açılışı gerçekleşen santral yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirecek.

Açılıştan önce güneş enerjisi santrali hakkında önemli bilgiler veren KALYON Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu santralin 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Avrupa'nın En Büyük Güneş Enerji Santrali'ni tamamlamanın gururu içerisinde olduklarını belirten Haluk Kalyoncu şöyle devam etti:

Heyecanla Cumhurbaşkanımızın buraya bağlanarak 3 milyar kilovatsaatlik yıllık üretim kapasitesi olan temiz enerji santralini devreye almak üzere Sayın Bakanımızla beraber hazır bir şekilde bekliyoruz. İnşallah ülkemize güzel bir yenilenebilir enerji yatırımını daha kazandırmış olacağız.

"SERÜVENİMİZ 2020 YILINDA BAŞLADI"

2020 yılında başladı serüvenimiz. Yaklaşık 1.5 gigavatlık bir santral olduğunu söylemek istiyorum. 1.5 gigavat kapasiteli bir santralin kurulum süresi en az 3.5-4 yıl alabilir. Buradaki güneş enerjisi panellerinin güneşi takip sistemli olması montaj ve altyapı süresi daha fazla zaman alıyor. Biz 4 senelik bir sürece ancak sığabilen bir yatırımı 2.5 senede tamamladık. Bu yüzden zaman çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan bağlanacak, birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Daha kısa sürede, normalde sürmesi gereken zamandan 1-1.5 sene daha önce tamamlayarak senelik 3 milyar kilovatsaatlik temiz enerji üretimini ülkemizin enerji sistemine aktarmaya başlıyoruz bugün itibariyle.

"HER ŞEYDEN ÖNCE ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI"

Bunun çok ciddi önemli kazanımları var ülkemiz için. Her şeyden önce 'Enerji bağımsızlığı' diyoruz tırnak içerisinde. Enerji bağımsızlığımıza çok ciddi katkısı var. Kendi enerjimizi üretiyoruz. Ülke olarak Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü 11 gigavata çıktı. Yenilenebilir enerji yatırımları ülkemizin bağımsız enerji üretimi anlamında çok değerli yatırımlar.

"PANELLERİN TAMAMI YERLİ"

Türkiye'de şu anda güneş enerjisi anlamında en büyük enerji santralindeyiz. Dünyada da ilk 5 santral içerisinde. Bu panellerin tamamı yerli üretim. 3.5 milyon adet güneş enerjisi panelini ürettik. Bu panellerin tamamı da kendi fabrikamızda Türk mühendisleri tarafından üretildi. Buranın montajı da tamamen Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. Buraya yurtdışından bir tek şey getirdik, o da finansman. Devletin kasasından maddi kaynak almadan ülkemize 1.5 gigavatlık KALYON Güneş Enerjisi Santrali'ni kazandırdık. Her sene 3 milyar kilovatsaat temiz enerji üretimini enerji sistemimize sağlayacağız. Ülkemize, milletimize, hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

"ÇÖLDE BİR VAHA OLUŞTURDUK"

Burası tam 20 milyon metrekare. Gerçekten devasa bir alan. Bu alan ekolojik değerini yitirmişti. Burası daha önce bataklık alanıydı. Biz buranın kurutulmasının ardından yeniden ekonomimize kazandırmak için buraya güneş enerjisi santrali kurduk. Yani çölde bir vaha oluşturduk. 2 milyon insanın enerji tüketimini karşılayacak bir enerji üretimi oluyor burada.

SANTRALİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI EN YÜKSEK DÜZEYDE

Öte yandan Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere Hükümeti'nin sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte sağlamış olduğu en yüksek rakamlı finansman olurken, santralde Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilirlik Çerçevesi Standartları" en üst düzeyde ve titizlikle uygulanıyor.

Kalyon PV tarafından üretilen paneller toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan santralde yer alıyor.

Ayrıca santralle 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunun önüne geçilecek.

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