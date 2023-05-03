Altının gram fiyatı 1.263 lira seviyesinden işlem görüyor

2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
'Mesai 6 saat olsun'
'Mesai 6 saat olsun'
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gram fiyatı 1.263 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını 8.400 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 10:31, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 10:31
Yazdır
Altının gram fiyatı 1.263 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.263 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,77 artışla 1.262 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.263 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 2.016 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 2.017 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşıldığını ifade eden analistler, para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.010 ve 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber