AYM, 28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılan 3 eski generalin ihlal başvurusunu reddetti

2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
'Mesai 6 saat olsun'
'Mesai 6 saat olsun'
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM, 28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılan 3 eski generalin ihlal başvurusunu reddetti

Yüksek Mahkeme, eski generaller Ahmet Çörekçi, Cevat Temel Özkaynak ve Çetin Doğan'ın suçta ve cezada kanunilik, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ve kanuni hakim güvencesi haklarının ihlal edilmediğine hükmetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 10:42, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 10:43
Yazdır
AYM, 28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılan 3 eski generalin ihlal başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), "postmodern darbe" olarak anılan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve sonraki süreçte sorumlulukları bulundukları gerekçesiyle yargılanan ve müebbet hapse mahkum edilen eski generaller Ahmet Çörekçi, Cevat Temel Özkaynak ve Çetin Doğan'ın hak ihlali iddialı bireysel başvuruları reddetti.

Kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, 28 Şubat sürecinden sorumlu tutularak yargılandıkları davada "54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçuna iştirak" suçundan müebbet hapse mahkum edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Cevat Temel Özkaynak ve dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvurularda, suç oluşturmayan bir eyleme ilişkin cezalandırılma nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin, hukuka aykırı elde edilen delillerin mahkumiyete esas alınması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, yargılamanın Yüce Divan'da yapılmaması nedeniyle kanuni hakim güvencesinin ihlal edildiği ileri sürüldü.

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 38'inci maddesinde güvence altına alınan "suçta ve cezada kanunilik ilkesi"nin, 36'ıncı maddesinde güvence altına alınan "hakkaniyete uygun yargılanma hakkı"nın ve 37. maddesindeki "kanuni hakim güvencesi"nin ihlal edilmediğine hükmetti.

- Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, sanıkların mahkumiyetine hükmeden Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanıkların eylemlerinin neticeyi oluşturmaya elverişli olmadığına, cebir ve şiddet içermediğine, hükümetin kendi rızası ile istifa ettiğine dair savunmalarına itibar etmediğini açıkladığı bildirildi.

Yerel mahkemenin, "suçun eksik kalmayıp tamamlandığını" kabul ettiği anımsatılan AYM kararında, suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin, "Derece mahkemesinin yargılama konusu fiillerin görevin ifası kapsamında bulunmadığına ve suçun unsurları itibarıyla oluştuğuna dair değerlendirmelerinin temelsiz, suçun özü ile uyumsuz ve öngörülemez olduğu söylenemez. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kararda, deliller arasında yer alan 5 numaralı CD'nin sahte olduğuna dair iddialar yönünden de yargılama evresinde uzman mütalaasına başvurulduğu hatırlatıldı.

CD'nin hukuka aykırı şekilde elde edildiği yönünde mahkemenin gerekli değerlendirmeyi yapmadığı, cezaları onayan Yargıtay dairesinin de CD muhtevasındaki belgelerin hükme esas alındığı yönünde gerekçe belirtmediği ifade edilen kararda, başvurucular açısından tek delilin sadece belirtilen CD olmadığına dikkat çekildi ve bu nedenle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmedildiği vurgulandı.

Yüksek Mahkemenin kararında, başvurucuların "görevle ilgili suçlama" nedeniyle Yüce Divan'da yargılanmaları gerektiğinden bahisle, "kanuni hakim ilkesinin ihlal edildiği" yönündeki başvurularının ret gerekçesi olarak da yerel mahkeme ve Yargıtayın "suçun görevle ilgili bulunmadığını" kabul ederek hüküm kurmaları gösterildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber