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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'nde sınıf arkadaşlarıyla buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mezun olduğu Trabzon Lisesi'nde sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 11:12, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 11:14
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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'nde sınıf arkadaşlarıyla buluştu

Bakan Karaismailoğlu, 1986 yılında mezun olduğu Trabzon Lisesi'ni ziyaret etti. Burada ilgiyle karşılaşan Karaismailoğlu, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Sınıf arkadaşlarıyla da okulda buluşan Karaismailoğlu, birlikte okul yıllığına baktı, anılarını yad etti.

Karaismailoğlu'na, okul yönetimi tarafından diplomasının örneği takdim edildi, okul rozeti takıldı.

TEKNOFEST 2023'te "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" alanında Türkiye birincisi olan öğrencilerle de bir araya gelen Karaismailoğlu, öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra sınıfları gezen Karaismailoğlu, okulun çok değerli kişiler yetiştirdiğini, buradan mezun olanların vatanına, milletine hizmet ettiğini söyledi.

Togg'a binmek isteyen öğrencileri de kırmayan Bakan Karaismailoğlu, araca aldığı öğrencilerle kısa bir yolculuk yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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