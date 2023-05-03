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4'lü dışişleri bakanları toplantısı 10 Mayıs'ta Moskova'da

"(Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında 4'lü dışişleri bakanları toplantısı) Herhalde 10 Mayıs'ta böyle bir toplantı gerçekleşecek" - "(Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği) Biz karar verdik aslında, böyle bir risk alamayız. Çünkü çatışmalar daha da tırmanırsa buradan çıkmak da zor olabilir. Geçici olarak Port Sudan'a taşımayı düşünüyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 11:29, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 11:41
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4'lü dışişleri bakanları toplantısı 10 Mayıs'ta Moskova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasındaki 4'lü dışişleri bakanları toplantısının 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılabileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, seçimden önce Suriye konulu Moskova toplantısının olup olmayacağına soruya ilişkin şunları kaydetti:

"Pek muhtemel. Daha önce hazırlık toplantıları yapıldı zaten bir yol haritası çerçevesinde yapılıyor tüm görüşmeler. İstihbarat ve savunma bakanları toplantısı, teknik düzeyde toplantılar, özellikle sahada güvenliğin artırılması, terörle mücadele gibi konular detaylı bir şekilde ele alınıyor bu konularda işbirliği. Diğer taraftan Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısı da yapıldı. Şimdi Ruslardan tarih önerileri geldi. Herhalde 10 Mayıs'ta böyle bir toplantı gerçekleşecek. Şu anda İran Cumhurbaşkanı (İbrahim) Reisi bir Afrika turuna çıkacakmış. Dolayısıyla İran'dan kimin katılacağı tam netleşmedi. Bakan izin alıp mı gelecek? Ya da başka bir arkadaş mı gelecek? O netleşmedi ama öyle görülüyor ki onun da bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Moskova'da planlanıyor."

- Türkiye Sudan'daki büyükelçiliğini Port Sudan'a taşıyacak

Çavuşoğlu, Sudan tarafının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin taşınması önerisinde bulunduğuna işaret ederek Türkiye'nin büyükelçiliğinin ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede her ki tarafın da mevcut olduğunu ve ciddi çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Port Sudan'da bir yer temin edeceklerini de söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Biz karar verdik aslında, böyle bir risk alamayız. Çünkü çatışmalar daha da tırmanırsa buradan çıkmak da zor olabilir. Geçici olarak Port Sudan'a taşımayı düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna savaşı ilk birkaç haftadan sonra şiddetlenince Türkiye'nin misyonlarını hemen sınıra doğru kaydırdığını ve daha sonra Kiev'deki kuşatma sona erince de tekrar büyükelçiliğin geri döndüğünü anımsatarak, "Büyükelçiliğimizi kapatmıyoruz, arkadaşlarımız orada. Tüm vatandaşlarımıza her türlü hizmet vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

- "Fransızları uyardık"

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın Marsilya kentinde oy kullanan Türk vatandaşları ile PKK destekçileri arasında yaşanan gerilim hakkında girişimlerde bulunulduğunu aktardı.

"Fransızları uyardık. Biz özel güvenlik şirketiyle çalışıyoruz. Güvenlik personel sayısını da artırdık." diyen Çavuşoğlu, Fransa'da PKK destekçileri olduğunu, 1 Mayıs'ı bahane ederek gerginlik yaratıldığını aktardı.

Çavuşoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını, Türk misyonlarının da uyarıldığını belirterek, "İçeride dışarıda propaganda yapamaz hiç kimse. Müşahitler olsun, sandık görevlileri olsun, Türkiye'nin kanunları çerçevesinde orada hareket etmek zorunda. Almanya'da da ufak tefek bir iki olay oldu. Ama orada da tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçime büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yurt dışındaki heyecanın yurt içinden daha fazla olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Ermenistan'da dikilen "Nemesis Anıtı" konusunu da değerlendirdi.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan ve Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek adına birçok adım attığına işaret eden Çavuşoğlu, "Diktikleri anıt bizim diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerini, teröristleri, 1920'lerde Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve bizim vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütlerini yüceltmek için yaptılar. Dolayısıyla güvenlik kurumlarından sonra en çok şehit vermiş bir kurumun, Dışişleri Bakanlığının başında bakan olarak benim bunu kabul etmem mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın "anıtı belediye yaptı, bizim yetkimiz yok" gibi açıklamalarını da samimi ve doğru bulmadığını kaydederek "Dolayısıyla iyi niyetli olmadıklarını da gösteriyorlar. Bu iyi niyet karşısında tabi ben elim kolum bağlı duracak değilim. Ermenistan uçaklarına, bizim üzerimizden birçok yere uçmaya başlamışlardı, hava sahamızı da kapattık. Eğer bunu devam ettirirlerse de başka tedbirler de alırız." uyarısında bulundu.

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar olduğunu aynı zamanda Ermenistan'ın Türkiye hava sahası üzerinden Avrupa'ya da uçtuğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı KEİPA toplantısı için Türkiye'ye gelecek ona izin verdik çünkü bu bir uluslararası toplantı, bu bir istisnadır. Ama onun dışında VIP uçuşlar dahil uçuşlara da izin vermeyeceğiz. Eğer devam ettirirlerse, bunu kaldırmazlarsa bu sefer ilave tedbirler de alacağız. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil, iyi niyetli olmadıklarını da net bir şekilde görmüş olduk. Hiç kimse kusura bakmasın, 'bizim yetkimizde değil' diye de bizi kandırmaya kalkmasınlar."

(Sürecek)

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