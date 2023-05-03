Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Karahan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan H.Ç. ve Safiye Karahan yaralandı.

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