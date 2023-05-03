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Kriz ve Afet Dönemlerinde Habercilik Akademisi Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle düzenlenen Kriz ve Afet Dönemlerinde Habercilik Akademisi tamamlandı. Akademi, genç iletişimcilerin kriz ve afet gibi olağanüstü durumlarda habercilikte başarılı olabilmeleri için deneyimli isimlerden doğrudan öğrenebilecekleri püf noktaları öğrenme imkanı sundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 12:16, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 12:35
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Kriz ve Afet Dönemlerinde Habercilik Akademisi Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle düzenlenen Kriz ve Afet Dönemlerinde Habercilik Akademisi tamamlandı. Genç iletişimciler, kriz ve afet gibi olağanüstü dönemde haberciliğin püf noktalarını deneyimli isimlerden bizzat dinledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Akademisi, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından başarıyla tamamlandı. UMED eğitim salonunda genç iletişimcilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen bu özel eğitim programı, alanında tecrübeli isimler tarafından sunulan bilgi ve deneyimlerle dolu bir etkinlik oldu.

Katılımcılar, afet ve kriz dönemlerinde yapılan haberciliğin püf noktalarını öğrenmenin yanı sıra, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak tecrübeler edinme fırsatı da buldular. Akademide yer alan konuşmacılar, mesleklerinde edindikleri deneyimleri aktararak genç iletişimcilerin kariyerlerine ışık tuttu.

Bu özel eğitim programı, medya sektöründe çalışanlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü ve kriz ve afet dönemlerinde habercilik yapacak olan iletişimciler için büyük bir fırsat sağladı. UMED ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen bu akademi, medya sektöründe kaliteli habercilik yapmak isteyen herkes için önemli bir adım oldu.

Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Akademisi'nin ilk dersinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, olağanüstü dönemlerde habercilerin dikkat etmesi gereken unsurları ve tecrübelerini genç iletişimcilerle paylaştı.

Akademiye Milli Gazete İstihbarat Şefi Ahmet Açıkay'ın "Son Dakika Haberciliği ve Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar" dersi ile devam edildi. Öğrenciler, son dakika haberciliğinin nasıl yapılması gerektiğini ve son dakika haberlerinin önemini Açıkay'dan dinledi.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen de Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Akademisi'nin üçüncü dersi olan "Sosyal Medya ve Doğru Kullanımı" konusunda genç iletişimcilere bilgi aktarımında bulundu. Sosyal Medya ve Doğru Kullanımı dersinde öğrencilere günümüz sosyal medya platformlarında etkileşim yaparken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği ve paylaşılan içeriklere nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı.
Akademide yer alan "Asılsız Haberler ve Sürece Yansıması" dersinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu genç iletişimcilere tecrübelerini ve asılsız haberlerle ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Genç iletişimciler, kriz ve afet dönemlerinde asılsız haberlerin tehlikelerini ve süreç içerisindeki yıkıcı etkilerini Göksu'dan dinledi.

Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Akademisi'nin son dersi, Medya Etiği dersi, TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz tarafından verildi. Bu ders, genç iletişimcilerin medyada etik ilkelerin uygulanması ve etik kuralların önemi hakkında bilgi edinmelerine olanak sağladı.

Türkyılmaz, medya sektöründe çalışanların etik kurallara uymalarının neden gerektiği konusunda detaylı bir şekilde konuştu ve bu kuralların uygulanmasının, hem gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından hem de toplumda güvenilirlik açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, haberlerin doğru bir şekilde sunulmasının ve yanlış bilgi yayılmasının önlenmesinin, etik kurallara uyulmasıyla mümkün olacağını belirtti.

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