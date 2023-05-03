Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu palayla kovalayan kişi tutuklandı

'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu palayla kovalayan kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisini sokakta palayla kovalayan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 12:30, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 12:31
Yazdır
Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu palayla kovalayan kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D. isimli çocuğu 1 Mayıs'ta sokakta palayla kovalayan 63 yaşındaki E.D'yi gözaltına aldı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, ifadesinde, S.D'yi yeğeniyle görüşmemesi konusunda uyardığını ancak kendisini dinlemediği için sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çocuğun palayla kovalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çocuğu palayla kovalaması, daha sonra bir markete kaçan S.D'nin peşinden gitmesi yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber