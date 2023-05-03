Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu palayla kovalayan kişi tutuklandı

Öte yandan, çocuğun palayla kovalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çocuğu palayla kovalaması, daha sonra bir markete kaçan S.D'nin peşinden gitmesi yer alıyor.

Şüphelinin, ifadesinde, S.D'yi yeğeniyle görüşmemesi konusunda uyardığını ancak kendisini dinlemediği için sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

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