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'Ülkemizde henüz yapay zekaya ilişkin açık bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır'

"Ülkemizdeki veri koruma hukukunda henüz yapay zekaya ilişkin açık bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple yapay zeka ile kişisel veri işlenmesi söz konusu olduğunda, veri koruma hukukundaki ilkeler ve mevcut kanunlar yorumlanmak suretiyle uygulamaya gidilmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 12:32, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 12:34
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'Ülkemizde henüz yapay zekaya ilişkin açık bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır'

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye'de yapay zekaya ilişkin açık bir hukuki düzenleme bulunmadığından, yapay zeka ile kişisel veri işlenmesi söz konusu olduğunda, veri koruma hukukundaki ilkeler ve mevcut kanunlar yorumlanarak uygulamaya gidildiğini söyledi.

KVKK binasında düzenlenen "6'ıncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi"nde konuşan Faruk Bilir, bu yılkı zirve temasının "Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması" olduğunu söyledi.

Zirveye alanında uzman ve akademisyenlerin katıldığını belirten Bilir, dijital çağda yapay zekanın getirdiği imkanlardan en yüksek seviyede yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Bilir, "Yapay zeka veri ile büyüyen, veriyi analiz eden ve yeni veriler türeten bir teknolojidir." diyerek, şöyle devam etti:

"Yapay zekanın bir diğer önemli özelliği de sürekli öğrenebilme yeteneğidir. Bu sayede yapay zeka sistemleri zaman içinde gelişmekte ve daha etkili sonuçlar elde edilmektedir. Yapay zeka ile hızlı ve verimli işlemler yapmak mümkündür. Bunun sonucunda sağlıktan finansa, bilişimden ticarete pek çok alanda büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Yapay zeka ile veri işlemeyi diğer işleme türlerinden ayıran en önemli özellik, devasa boyutlardaki verileri işleyebilmesi ve bu verilerden anlamlı sonuçlar elde edebilmesidir. Yapay zeka bir insan ürünüdür. Dolayısıyla yapay zeka algoritmaları hazırlanırken yapılacak bir hata, veri işleme faaliyetini hukuka aykırı hale getirebilir. Bu nedenle yapay zeka ile kişisel veri işlemede algoritma sapması ve ayrımcılık riski göz önünde bulundurulmalı, aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir algoritmaların geliştirilmesi için adımlar atılmalıdır."

Bilir, yapay zekanın yapıcı etkilerinden yararlanılması, yıkıcı etkilerine karşı ise tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, "Yapay zeka teknolojisinin bireylerin mahremiyet hakkını nasıl etkilediğine dikkat edilmeli, insan hakları hukukuna uyumlu olmayan yapay zeka uygulamaları yeniden düzenlenerek hukuka uyumlu hale getirilmelidir." dedi.

Türkiye'de yapan zekaya ilişkin açık hukuki düzenlemenin olmadığını belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizdeki veri koruma hukukunda da henüz yapay zekaya ilişkin açık bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple yapay zeka ile kişisel veri işlenmesi söz konusu olduğunda, veri koruma hukukundaki ilkeler ve mevcut kanunlar yorumlanmak suretiyle uygulamaya gidilmektedir."

Program, uzman ve akademisyenlerin konuşmalarıyla devam etti.

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