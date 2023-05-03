ORC son anketi paylaştı
ORC anket şirketi seçime dair son anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 12:55, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 13:25
ORC Araştırma Şirketi'nin açıklaması:
SEÇİME 11 GÜN KALA 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" .Kılıçdaroğlu %48,0 .Erdoğan %44,6 .İnce %4,3 .Oğan %3,1 (29 Nisan - 1 Mayıs 2023)
SEÇİME 11 GÜN KALA 2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti Oy Tercihleri "Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz?" .AK PARTİ %33,2 .CHP %28,0 .İYİ PARTİ %15,5 .YSP %9,6 .MHP %5,7 .TİP %2,0 .MEMLEKET %1,9 .BBP %1,6 .YRP %1,3 .DİĞER %1,2Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?