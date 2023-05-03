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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,56 değer kaybederek 4.390,72 puana geriledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 13:27, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 13:28
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,52 puan değer kaybederek 4.390,72'ye indi. Toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,45 ile madencilik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 ile son 16 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 52,11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine düştü.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarında, Banka'nın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.300 seviyesinin destek, 4.550 ve 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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