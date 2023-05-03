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'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:- "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı hazırladık"- "Program kapsamında 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar 1320 pilot okulda 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenimizin eğitim almasını planlıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 13:29, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 13:30
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'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, güvencesi ve kalitesi konularında farkındalığını artırmak ve onları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nı hazırladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, "büyüme ve gelişmelerinin hızlandığı, beslenme alışkanlıklarının geliştiği, sağlıklı yaşamın temellerinin atıldığı okul çağında çocukların enerji ve besin ögelerini dengesiz alımının büyüme, gelişme ve okul başarısını olumsuz etkilediği, dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivitenin yetişkin dönemde birçok hastalığa zemin hazırladığı" tespitine yer verilen açıklamasına göre, bakanlık, okul öncesinden ortaöğretime kadar çocukların geleceğe güvenle adım atmaları, fiziksel, bilişsel, sosyal, büyüme ve gelişmelerinin dengeli olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nı hayata geçiriyor.

Proje kapsamında okul bahçeleri ve koridorlarında aktiviteler planlayıp fiziksel uygunluk karnesi hazırlayarak öğrencilere sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediliyor.

Böylece beslenme menüleri ve takvimi, özel durumlarda beslenme, kurumsal standardizasyon ve belgelendirme çalışmaları ile sağlıklı yemek yeme kültürünün topluma eğitim yoluyla yayılımı hızlandırılıyor.

- Sağlıklı beslenme sosyal yaşamın rutini haline getiriliyor

Güvenilir Gıda ve Beslenme Yönetim Sistemi ile 81 ilde okullar belgelendirilip okul gıda işletmelerinin alt yapı standartları güçlendiriliyor.

Okul bahçelerinde organik üretimlerin yapılması ve biyobozunur atıklardan kompost oluşturulması teşvik edilerek sağlıklı yaşam sürecine öğrenciler de katılıyor.

Kamu spotu, internet sitesi, afişler ve bilgilendirici broşürler ile öğrenciler beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı gıda konularında bilgilendirilirken onlara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılıyor.

ÖBA ve EBA ile öğretmen ve öğrencilere beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri; okul kantin çalışanlarına, beslenme ve gıda alanında görevli bütün taraflara da özel eğitimler veriliyor. Halk eğitim merkezlerinde düzenlenen aile farkındalık eğitimleri ile sağlıklı beslenme sosyal yaşamın rutini haline getiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tip 1 diyabet, çölyak ve laktoz intöleransı gibi özel durumlara sahip çocuklar için beslenme ve fiziksel aktivite önerileri sunuyor.

Program kapsamında şimdiye kadar pilot okul program yürütücüleri, rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezlerinde psikolojik danışmanlar, pilot okul beden eğitimi öğretmenleri, pilot okul müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim iş güvenliği uzmanları, il ilk yardım eğitimi mesul müdürleri, pilot okul aşçıları, pilot okul kantin çalışanlarından oluşan 7 bin 594 kişiye eğitimler verildi. 239 bin 303 öğrenci ise İlk Yardım Farkındalık Eğitimi aldı.

- "Öğretmenlerimizle öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak"

Açıklamada, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"na ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığını artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı hazırladık. Program kapsamında 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar 1320 pilot okulda 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenimizin eğitim almasını planlıyoruz."

Bakanlık olarak 5 milyon öğrenciye okul yemeği desteği sağladıklarına işaret eden Özer, "Öğrencilerimizi sağlıklı öğünlerle buluştururken proje kapsamında yer alan okullarda görevlendirilen rehber öğretmen, okul sağlığı hemşireleri ve beden eğitimi öğretmenlerimizle öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak." değerlendirmesinde bulundu.

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