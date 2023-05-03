Adıyaman'da 1342 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1342 ailenin kalacağı konteyner kent kuruluyor.

Depremde çok sayıda binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı kentte vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentlerin inşası sürüyor.

Adıyaman Otogarı'nın yanındaki boş alanda afetzedelerin yerleştirileceği konteyner sahasının altyapısı tamamlandı. AFAD tarafından getirilen konteynerlerin yerleştirildiği alanda, çocuk oyun parkı, kreş ve anaokulu da hazırlanıyor.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, alana ilk etapta 547 konteyner yerleştirdiklerini söyledi.

Konteyner kentte 350 konteynerin tüm elektrik ve su bağlantılarının hazırlandığına işaret eden Tığlı, alana toplamda 1342 konteyner yerleştirileceğini kaydetti.

Yaklaşık 5 bin kişinin burada barınmasının planladığını dile getiren Tığlı, "Alanda çamaşırhane, kreş, anaokulu, basketbol sahası ve diğer sosyal donatılar olacak. Sosyal alanlarıyla vatandaşlarımıza hitap eden, en güzel konteyner kentlerimizden birisi olacak." diye konuştu.

- 26 bin kişi konteynere yerleştirildi

Tığlı, Adıyaman'ın 20 noktasında konteyner kent yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Planlananlardan altıncısını bitirmek üzere olduklarını aktaran Tığlı, "Şu an itibarıyla 26 bin kişiyi konteyner kentlerimizde barındırıyoruz. Devlet tüm gücüyle tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecektir." dedi.