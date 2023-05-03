Adıyaman'da 1342 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuluyor

Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Adıyaman'da 1342 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuluyor

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı:- "Alanda çamaşırhane, kreş, anaokulu, basketbol sahası ve diğer sosyal donatılar olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 14:12, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 14:13
Yazdır
Adıyaman'da 1342 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1342 ailenin kalacağı konteyner kent kuruluyor.

Depremde çok sayıda binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı kentte vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentlerin inşası sürüyor.

Adıyaman Otogarı'nın yanındaki boş alanda afetzedelerin yerleştirileceği konteyner sahasının altyapısı tamamlandı. AFAD tarafından getirilen konteynerlerin yerleştirildiği alanda, çocuk oyun parkı, kreş ve anaokulu da hazırlanıyor.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, alana ilk etapta 547 konteyner yerleştirdiklerini söyledi.

Konteyner kentte 350 konteynerin tüm elektrik ve su bağlantılarının hazırlandığına işaret eden Tığlı, alana toplamda 1342 konteyner yerleştirileceğini kaydetti.

Yaklaşık 5 bin kişinin burada barınmasının planladığını dile getiren Tığlı, "Alanda çamaşırhane, kreş, anaokulu, basketbol sahası ve diğer sosyal donatılar olacak. Sosyal alanlarıyla vatandaşlarımıza hitap eden, en güzel konteyner kentlerimizden birisi olacak." diye konuştu.

- 26 bin kişi konteynere yerleştirildi

Tığlı, Adıyaman'ın 20 noktasında konteyner kent yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Planlananlardan altıncısını bitirmek üzere olduklarını aktaran Tığlı, "Şu an itibarıyla 26 bin kişiyi konteyner kentlerimizde barındırıyoruz. Devlet tüm gücüyle tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecektir." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber