TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı

Bir TV programında, CHP Genel başkan yardımcısı, "TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcılığına ölü yıkayıcısı olan biri atandı" iddiasında bulunmuştur.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak "TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcılığına ölü yıkayıcısı olan biri atandı. TÜBİTAK'ın organizasyon şemasında 'Genel Müdür' veya 'Genel Müdür Yardımcısı' pozisyonu bulunmamaktadır. Benzer herhangi bir pozisyona iddia edilen meslekten biri atanmamıştır." dedi.