İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

Partiden yapılan açıklamada, Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, silahlı saldırı sonucu öldürülen Ateş'in Bursa'daki ailesini evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net