Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Süleyman, bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın" dediğini aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 15:44, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 15:46
Yazdır
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Şişli Cevahir Otel'de sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü Mardin'de şehit eden teröristin "sarı torba"ya konulduğunu söyledi.

Mardin'de operasyonların devam ettiğini belirten Soylu, "İnşallah 1-2 günü kadar daha güzel haberler vereceğiz. Türkiye'de kalan terörist sayısı dağlarda 85. Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek nesillerimizi bu musibetten, bu beladan bir bakiye bırakmadan hepsini tertemiz edeceğiz." diye konuştu.

- "Engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar"

Soylu, dün Van'da bir mitingin olduğunu, 11 bin kişinin buraya katıldığını dile getirdi.

Mitinge toplananların "Selo'ya özgürlük" diye bağırdığını vurgulayan Soylu, "Bu CHP'nin mitingleriydi, İmamoğlu'nun katıldığı, İmamoğlu'nun eşinin katıldığı. Maalesef onların da PKK'nın zafer işaretini yaptıkları, aynı zamanda HDP'nin ve diğer yeni kurulan HDP görünümlü partinin bayrağını salladıkları, aynı zamanda o alanda 'dişe diş kana kan, özgürlük, Öcalan' diye birtakım sloganların atıldığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, muhalefetin bir sosyal mukaveleye imza attığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde bir sosyal mukaveleye imza atıyorlar. Diyorlar ki 'Tutsaklar serbest bırakılacak.' Tutsak kim? Apo ile Selo, serbest bırakılacak. Yine bütün bunun yanı sıra önümüzde bir sosyal mukaveleye daha imza atıyorlar. Hepimize bir sosyal mukavele, kazanırlarsa 'Biz bunları önerdik, kazandık. Biz bunları yapacağız' diyecekler. Bundan 6 yıl evvel, 6,5 yıl evvel Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Dedi ki 'Süleyman, bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın.' Çünkü bunlar 9 yaşındaki çocukları annelerin kucağından alıp dağa götürüyorlar. Şimdi 4 gün içinde inşallah getiririz. Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar. Sonra o çocuk bir fırsatını bulmuş, başka bir ülkeye kaçmış. Oradan, şimdi o ülkeyle konuştuk. O ülkede bu çocuğu alıp annesine, babasına bir vesileyle teslim edeceğiz."

PKK'nın birilerinin tekeline girmiş bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz sadece PKK'yla mücadele etmiyoruz, terör örgütüyle, biz Amerika'yla mücadele ediyoruz. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Binlerce tür malzeme gönderiyorlar, para gönderiyorlar, moral veriyorlar." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber