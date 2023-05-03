Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Şişli Cevahir Otel'de sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü Mardin'de şehit eden teröristin "sarı torba"ya konulduğunu söyledi.

Mardin'de operasyonların devam ettiğini belirten Soylu, "İnşallah 1-2 günü kadar daha güzel haberler vereceğiz. Türkiye'de kalan terörist sayısı dağlarda 85. Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek nesillerimizi bu musibetten, bu beladan bir bakiye bırakmadan hepsini tertemiz edeceğiz." diye konuştu.

- "Engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar"

Soylu, dün Van'da bir mitingin olduğunu, 11 bin kişinin buraya katıldığını dile getirdi.

Mitinge toplananların "Selo'ya özgürlük" diye bağırdığını vurgulayan Soylu, "Bu CHP'nin mitingleriydi, İmamoğlu'nun katıldığı, İmamoğlu'nun eşinin katıldığı. Maalesef onların da PKK'nın zafer işaretini yaptıkları, aynı zamanda HDP'nin ve diğer yeni kurulan HDP görünümlü partinin bayrağını salladıkları, aynı zamanda o alanda 'dişe diş kana kan, özgürlük, Öcalan' diye birtakım sloganların atıldığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, muhalefetin bir sosyal mukaveleye imza attığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde bir sosyal mukaveleye imza atıyorlar. Diyorlar ki 'Tutsaklar serbest bırakılacak.' Tutsak kim? Apo ile Selo, serbest bırakılacak. Yine bütün bunun yanı sıra önümüzde bir sosyal mukaveleye daha imza atıyorlar. Hepimize bir sosyal mukavele, kazanırlarsa 'Biz bunları önerdik, kazandık. Biz bunları yapacağız' diyecekler. Bundan 6 yıl evvel, 6,5 yıl evvel Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Dedi ki 'Süleyman, bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın.' Çünkü bunlar 9 yaşındaki çocukları annelerin kucağından alıp dağa götürüyorlar. Şimdi 4 gün içinde inşallah getiririz. Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar. Sonra o çocuk bir fırsatını bulmuş, başka bir ülkeye kaçmış. Oradan, şimdi o ülkeyle konuştuk. O ülkede bu çocuğu alıp annesine, babasına bir vesileyle teslim edeceğiz."

PKK'nın birilerinin tekeline girmiş bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz sadece PKK'yla mücadele etmiyoruz, terör örgütüyle, biz Amerika'yla mücadele ediyoruz. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Binlerce tür malzeme gönderiyorlar, para gönderiyorlar, moral veriyorlar." şeklinde konuştu.