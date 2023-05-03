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Kılıçdaroğlu'ndan taşeron çalışanlara kadro sözü

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, devlet kadrolu elaman çalıştırır. Devlet ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen diye öğretmenler arasında da ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 16:24, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 16:32
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Kılıçdaroğlu'ndan taşeron çalışanlara kadro sözü

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, CHP Genel Başkanı olarak beşinci kez Boyabat'a geldiğini söyledi.

Boyabat'ta partilerinin oy oranının az olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunda suçlunun Boyabat halkı değil, kendileri olduğunu dile getirdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Boyabat halkının da artık değişim istediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Karayollarında çalışan taşeron işçilerin mitinglerine katılmalarına izin verilmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Ben taşeron işçileri biliyorum. Onlar da buraya geleceklermiş ama izin vermemişler. Buradan Karayollarının taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın, hepinize kadro vereceğim. Onlar gibi değil, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, devlet kadrolu elaman çalıştırır. Devlet ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen diye öğretmenler arasında da ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir. Bizim evlatlarımızı yetiştiriyor. Birisi alıyor 100 lira, birisi alıyor 250 lira, birisi alıyor 1000 lira. Bu nasıl olur, böyle bir haksızlık olur mu? Böyle bir haksızlık olmaz. Kadrosu varsa, kıdemi varsa herkes kadrosuna, kıdemine göre aylığını alır."

Haksız uygulamalara karşı vatandaşlardan sandığa giderek tepkilerini ortaya koymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bakınız, devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu baronları koşar, eğlenir, gezer, tur atarlar. Gencecik fidan gibi çocuklarımızı zehirlerler. Sözüm var, beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim." diye konuştu.

Türkiye'nin her aşamadaki sorunlarını bildiğini ve bunları çözmeye hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizden tek isteğim var, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Bu kadar kavga yetmedi mi Allah aşkına, kamplaşma yetmedi mi? Devlette liyakati sağlayacağız. Bakın, liyakat ne demek? Devlette adalet olmalı ama liyakat da olmalı. Liyakat, işi ehline teslim etmektir. İşi ehline teslim etmezseniz o zaman tam bir felaket çıkar ortaya. Yani yolsuzluklar çıkar, yani kul hakkı yiyenler öncü olarak toplumun önüne gelirler ve yürümeye başlarlar. Devlette en küçük kademe şefliktir. Bunun için önce KPSS'ye gireceksin, sınavı kazanacaksın, devlet memuru olacaksın, devlet memuru olduktan sonra bir süre geçecek. Sonra sınava girecek ve şef olacaksın ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var, iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Devlette liyakat önemlidir. Bunun da sağlanması lazım."

Kılıçdaroğlu, 3 milyon 600 bin Suriyeli'nin Türkiye'de ne işi olduğunu sorarak, "3 milyon 600 bin Suriyeli buraya neden geldi? 3 milyon 600 bin Suriyeli neden tutuluyor? Söz verdim, en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Hiç endişe etmeyin." ifadesini kullandı.

Mitinge katılan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuşmasında, 14 Mayıs'ta Türkiye'ye bahar geleceğini söyleyerek, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Mitingin sonunda Kılıçdaroğlu ve Uysal ile milletvekili adayları, meydandakileri selamladı.

Kılıçdaroğlu, miting öncesi Lala köyünde de vatandaşlarla bir araya gelerek, destek istedi.

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