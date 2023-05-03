Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 20.16'daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 20:29, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 20:42
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.