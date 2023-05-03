Erdoğan: Bay Kemal'i, İyi Partisi, HDP'si, Deva'sı hepsi LGBT'ci
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetini bilir. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun Bay bay Kemal LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti seni de biliyoruz. Bunların hepsi LGBT'ci. AK Parti'nin böyle bir sorunu yok. Cumhur ittifakı'nın böyle bir sorunu yok. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz'' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 21:09, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 21:12
Rize'de miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet ittifakı bileşenlerini hedef aldı.
LGBTİ+'yı 'sapkın bir yapı' olarak tanımlayan Erdoğan millet ittifakının 'LGBT'ci' olduğunu söyledi.
Erdoğan şunları dile getirdi:
"Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok DEVA'sıymış yok Gelecek'iymiş, şuymuş buymuş hepsi, HDP bunların hepsi LGBT'ci."