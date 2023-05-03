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Öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet, yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da, evinin önünde oyun oynarken öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet Beşir Çapan, yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 22:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 22:12
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Öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet, yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 21 S 0468 plakalı öğrenci servisi, evinin önünde oynayan Muhammet Beşir Çapan'a çarptı.

Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından İplik Aile Sağlık Merkezi'ne götürülen Muhammet, buradaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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