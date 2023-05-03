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Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in 'Paralel Seçim Takibi' iddiası ile ilgili olarak; "Aplikasyon falan sözkonusu değil. Bunların hepsi uydurmadır. 601 bin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çalışacak. Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Aplikasyon olsa birisi çıkıp 'ben uygulama var' der." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 23:45, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 00:18
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İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK'İN "PARALEL SEÇİM TAKİBİ" İDDİASI

CHP bunu 1946'daki sopalı seçimlerle karıştırıyor. Tek parti iktidarının çok partili hayata geçtiği seçimlerdir. Demokrat Partilileri, sandıktakileri, parti yöneticilerini dayaktan geçirmiştir. Açık oy verdirtmişlerdir gizli sayım yapmışlardır. Bunların genel huylarıdır. 2002'den itibaren AK Parti'nin girdiği her seçimde, bu tartışmalar yapılmıştır ama hiç olmamıştır. Sebep seçim yenilgisine kendileri adına büyük bir mazeret uydurmak, siyasette kullanılan basit yöntemlerdir. AA seçim sonuçlarını verecek mi? O da mı paralel yöntem kurkuyor? Seçim işi benim işimdir. Sizin programı bildiğiniz kadar ben de seçim işini bilirim. Çocukluğumdan beri seçimin içerisindeyim. Türkiye'de bakanlık sandıkların güvenli okula getirilmesinden, güvenli oy kulanması sağlanmasından, jenaratörlerin çalışmasından, okullardaki kameraların çalışmasından, deprem bölgesinde YSK 'çadırlarla olur' dedi fakat benim içime sinmedi. Allah korusun yarın biri gelir çakmak çakar. Şu anda alanların tamamına konteyner seçim sandıkları kurduk. Hem oturan sandık kurulu hem iki tane oy kabini var. Biz o kadar ince detayını düşündük.

"BUNUN SORUMLUSU KİM? BAKANLIK"

Kaymakamlıklar, seçim kurulları, valilikler var. Sandıkların sağlıklı şekilde gelip gelmediğinin tespiti. Aynı zamanda bir sandık kurulu başkanı elinde çuvalla gelmedi, o sandık açılmadı, bunun takibi bizde olacak. Seçim kurulu ile konuşulacak ilgili okul müdürü ve kolluk gücünün yetkilisi 'gidip bunu alalım' diyecek. Sandıklar bağlandı, bunu getiren kim? Kolluk. Ya jandarma ya da polistir. Diyelim ki tahrif edilmiş, eksik sandık var. Bunun seçim kurulu ile irtibatını kuracak, güvenlik boyutunu yönetecek olan oradaki hakimle konuşacak, adımlarını atacak olan kolluk. İçişleri Bakanlığı'nın burada direkt sorumluluğu var. Eskiden exel tablolarda yapılıyordu. CHP fitne, fesat, kaosla, karıştırıcılıkla olmuş bir parti. Seçim sonuçlarına bir bahane uyduracak. Böyle bir şey sözkonusu değil. Kazanacağımız seçimle ilgili niye üzerinde herhangi bir şaiya oluşturacak bir işlem meydana getirsin.

"APLİKASYON FALAN SÖZKONUSU DEĞİL"

Benim görevim seçmenin hür iradesini oraya yansıtmaktır. İçişleri Bakanlığı olarak seçmenin hür iradesini değiştirecek herhangi bir şeye müdahale ettirmemektedir. Oradaki CHP'li yetkilisinin elinde seçim sonucu belgesi var mı? Var. Aksi takdirde sandık açılır, tekrar sayılır. Aplikasyon falan sözkonusu değil. Bunların hepsi uydurmadır. 601 bin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çalışacak. Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Aplikasyon olsa birisi çıkıp 'uygulama var' der.

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