4 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi ile KEİPA 61. Genel Kurulunda açılış konuşması yapacak, konuk parlamento başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00/15.00)

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde ve Denizli'de düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Niğde/13.30/Denizli/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Berberler Odası ile kahvaltı yapacak, Hasköy Mahalle Buluşması'na, Esenler'de Turgut Reis Mahalle Buluşması'na, Fatih'te Batman ve Sasonlular Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/09.30/14.30/19.00/21.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, SETA Koordinatörlüğünün Afetlere Karşı Dirençli Bir Türkiye İçin Ulusal Risk Kalkınma Modeli Sempozyumu'na, Tuzla GİSBİR ile yemek programına katılacak, Tuzla Tersanesi işçilerini ziyaret edecek, Tuzla Kentsel Dönüşüm Buluşması'na katılacak, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarla buluşacak.

(İstanbul/10.00-19.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Aydın/14.00/Muğla/17.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de düzenlenecek mitingde konuşacak, Şişli'de 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Edirne/17.00/İstanbul/19.15)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çekmeköy'de Biz Anadoluyuz: Sivas-Erzurum-Erzincan-Kars-Ardahan-Iğdır İlleri Buluşması'na katılacak, Canovate Fabrikası'nı ziyaret edecek, Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programına katılacak ve Tuzla'da tersane işçileri ile buluşacak.

(İstanbul/10.00/12.00/13.00/14.30)

7- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Çekmeköy'de kahvaltı programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

8- Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Yenimahalle hal esnafıyla bir araya gelecek, Kızılay ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde halkla buluşacak.

(Ankara/10.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi"ne katılacak ve Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.30/Mersin/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Mustafakemalpaşa ve Karacabey buluşmalarına katılacak.

(Bursa/14.00/17.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Ortahisar ilçesi mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapacak, il müftülüğüne ziyarette bulunacak, AK Parti İl Başkanlığı kadın kollarının düzenlediği "Gençler Bi'Kahve İçebilir miyiz?" programına katılacak, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nı ziyaret edecek ve Akçaabat Yüzyılı Kadın Buluşması'na iştirak edecek.

(Trabzon/09.00-18.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

5- TÜİK, 2022 yılı gelir dağılımı istatistiklerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat gelişmeleri raporunu ve nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

7- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Melet Arkası Konteyner Kenti'ni ve Cumhuriyet Örnek Mahallesi Cemevi'ni ziyaret edecek, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni ziyaretinin ardından Ulu Cami ve Tarihi Kapalı Çarşı'da incelemelerde bulunacak.

(Malatya/10.00/12.00/Kahramanmaraş/17.00/17.30/18.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final turunda, Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3'üncülük mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor; 5'incilik mücadelesinde ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta ilk maçlarını oynayacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/17.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.

(İstanbul/19.30)