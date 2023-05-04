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Milli Eğitimlerde FATİH Projesi eğitmenleri görevlendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 02.05.2023 tarih ve 75414648 sayılı yazısı ile FATİH Projesi kapsamındaki öğretmen eğitimlerini ve proje ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek amacıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle FATİH Projesi eğitmenleri görevlendirilmesini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 11:00, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 10:04
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Milli Eğitimlerde FATİH Projesi eğitmenleri görevlendirilecek

FATİH Projesi eğitmeni olarak görevlendirilmesi teklif edilecek öğretmenler, aşağıdaki hususlara göre belirlenecektir.

1. İlgi (b) Bakanlık oluru ile görevlendirilen ve halen görevine devam eden öğretmenlerden istekli olanlar teklif formuna öncelikli olarak eklenecektir.

2. İl milli eğitim müdürlükleri; merkezi olarak yapılan FATİH Projesi kapsamındaki eğitmen eğitimi kurslarına veya "FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu" uzaktan eğitimine katılan ve başarılı olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri arasından yeni görevlendirme teklifi yapabilecektir.

3. FATİH Projesi kapsamında merkezi olarak düzenlenen eğitmen eğitimlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler teklif edilebilecektir.

4. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından teklifler; öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurumlar dikkate alınarak, ilçeler arası yer değişikliğine sebep olmayacak ve yolluk/yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

5. Teklif edilen öğretmenler arasından 1 (bir) kişi "BT İl Koordinatörü" olarak belirlenecektir.

6. Üzerinde yöneticilik, MEBBİS vb. görevi bulunanlar teklif edilmeyecektir.

7. Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar arasından istekli öğretmenler bulunmaması durumunda bilişim teknolojileri öğretmenleri arasından il/ilçe ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirme teklifleri yapılabilecektir. Yapılan teklifler değerlendirilecek, görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenler ilk merkezi FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursuna alınarak yetiştirilecektir.

8. Önceki görevlendirme dönemlerinde çeşitli sebeplerle görev iptali yapılan öğretmenlerin teklifleri yapılmayacaktır.

9. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından görevlendirilmesi teklif edilen öğretmenlerin bilgileri ek formda belirtilen alanlara eksiksiz doldurulacaktır.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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