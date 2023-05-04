4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/267

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÇAKMAK ve Enes ÇAKMAK atanmıştır.

3 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI