Çanakkale Valiliği depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.50'de, merkez üssü Saros Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 07:15, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 07:44
Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.