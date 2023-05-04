Çanakkale Valiliği depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.