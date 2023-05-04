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Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 07:29, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 08:23
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D-140 kara yolu Balbalı Kavşağı'nda, Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesinin ardından, 54 EL 900 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer, Burak ve İbrahim Tunca, araçlarda sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Hacer Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunca'nın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Öte yandan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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