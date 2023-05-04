Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer, Burak ve İbrahim Tunca, araçlarda sıkıştı.

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