İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı

Son zamanlarda sıkça yaşanan müzisyen cinayetlerine bir yenisi eklendi. İstanbul Kadıköy rıhtımında ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen müzisyen Cihan Aymaz, istediği parçayı okumadığı gerekçesiyle Mehmet C. tarafından göğsünden bıçaklandı. Yaşanan arbedede ikili denize düştü. Sudan çıkarılan Aymaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen zanlı ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



İKİ KİŞİYİ KATLETTİ, İNTİHARA KALKIŞTI

İhlas Haber Ajansı'nın haberilerine göre; Çankırı'da oturan Hanifi Y, tartıştığı komşusu Talip Poyraz'ı 4 kurşunla öldürdü. Ardından evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta eski eşi Gülizar Y'nin çalıştığı ekmek fabrikasını basıp iş yeri ortaklarından Orhan Kuşçu'yu vurdu. Kuşçu da hayatını kaybetti. Poyraz, intihar etmeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Şahsın, Gülizar Y'den boşandıktan sonra psikolojik problemler yaşamaya başladığı iddia edildi.

BIÇAKLANDI, 500 METRE SONRA CAN VERDİ

Osmaniye Kadirli'ye bağlı Şehit Mehmet Delikuş Mahallesinde erkek cesedi bulundu. Adının Ali Mert Karacanoğlu (23) olduğu öğrenilen gencin, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Kan izlerini takip eden güvenlik güçleri, kavganın bir üst sokakta yaşandığını ortaya çıkardı. Karacanoğlu'nun yaralandıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü tespit edildi. Polis, zanlının peşine düştü.

KARGOCU GİBİ GELDİ, MERMİ YAĞDIRDI

Kocaeli Gebze Yavuz Selim Mahallesinde oturan Serkan Kurtgöz'ün (44) evinin zili çaldı. Kurtgöz, diyafondan "Kim o?" diye seslendi. Zile basan şahıs "Kargocu" diye cevap verdi. Bunun üzerine ev sahibi otomatiğe bastı. İkinci kata çıkan şahıs, tabancasını çekti, 5 el ateş etti. Saldırgan kaçarken Serkan Kurtgöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin peşine düştü. Zanlı S.Y, yanındaki H.C. ile birlikte Tokat'ta yakalandı. Araç alım satım ve giyim işiyle uğraşan Kurtgöz ile S.Y. arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

ÖLÜNÜN ARKASINDAN KONUŞTU, KURŞUNLANDI

Adana Seyhan Yenibey Mahallesi'nde bir kıraathanede kan aktı. Müşterilerden Murat Daş, dükkanın eski sahibi olan merhum Fatih Turhan'ın duvarda asılı duran fotoğrafına bakarak "Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" dedi ve küfretti. Bunun üzerine Turhan'ın üvey kardeşi Yıldıray Ç. tabancayla Daş'ı göğsünden vurup öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

BAĞIMLI BABA OĞLUNU VURDU

İstanbul Arnavutköy'de 23 yaşındaki Mutlucan Ateş, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen babası Murat Ateş tarafından kömürlükte öldürüldü. Polis, karısı ve kızının peşine düşen zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP KENDİ KAFASINA SIKTI

Malatya'da oturan bir çocuk annesi Zeliha Temel (42), evinde öldürüldü. Temel'i başından vuran M.D. (52), tabancayı kendi kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı. Ağır yaralanan zanlı hastanede tedavi altına alındı. İlk eşlerinden boşanan ikilinin, arkadaş olduğu belirtildi. Olayı öğrenen M.D'nin çocukları sinir krizi geçirdi.

İKİ AYLIK BEBEĞİNİ 6'NCI KATTAN ATTI

Uşak Ünalan Mahallesinde korkunç bir olay gerçekleşti. Ablasının evinde cinnet getiren D.A. (24), iki aylık oğlunu altıncı kattaki dairenin penceresinden aşağı attı. Beton zemine düşen bebek hayatını kaybetti. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen genç anne gözaltına alındı.

ALKOLİK ŞAHIS DEHŞET SAÇTI

Adana'da, şiddet uyguladığı 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirilince ailesiyle arası açılan Suriye uyruklu Özgür Durmuş (43), eşi İptahal Baba (29), kayınvalidesi İnayet Hellah (59) ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba'yı bıçakla öldürdü. Zanlı, kayınpederi Abdo Baba'yı (60) da ağır yaraladı. Alkol bağımlısı olduğu aktarılan Durmuş polis tarafından gözaltına alındı.



