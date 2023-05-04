Gabar'dan petrol fışkırıyor: Ekonomiye 3 milyar dolar katkı
Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği yeni sahaya Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi verilirken, 100 bin varillik yeni üretimin ekonomimize katkısı yıllık bazda yaklaşık 2,9 milyar dolar civarında olacak. Petrolde dışa bağımlılık oranı da yüzde 80'lere inecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu müjdesini vermesinin ardından, Türkiye'nin petrol üretimi yeniden gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre; 2022 sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 5 bin 532 kuyu bulunuyor ve buralarda 10 milyon 534 bin 898 metre sondaj yapıldı. Sondaj yapılan kuyulardan 2 bin 236'sında üretim gerçekleştirildi.
ÜRETİM 3,5 MİLYON TONU AŞTI
Türkiye'de 1999'da 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi gerçekleştirilmişti. Üretim, 2020'ye kadar 2 milyon bandında seyrederken, 2020 itibarıyla 3 milyon tonun üzerinde çıktı. 2020'de 3 milyon 202 bin 924 tona ulaşan üretim, 2021'de 3 milyon 441 bin 659 tona, 2022'de de 3 milyon 583 bin 40 tona ulaştı.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ