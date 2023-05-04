Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 08:50, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 08:51
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.