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Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosuyla yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı müjdesini verdi. Böylece Avrupa başta olmak üzere sosyal güvenlik anlaşması olan 35 ülkede yaşayan, Türkiye'den emekli aylığı alan vatandaşların yurtdışında sigortalı çalışmasının önü açılacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 09:00, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 09:03
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Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor


Bugün itibariyle Türkiye'den emekli olan Türk vatandaşlarının sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Daha önceden Türkiye'den emeklilik için yurda kesin dönüş gerekiyordu. Bu şart zaman içinde yumuşatıldı, ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım almama şartıyla yani çalışmama şartıyla bu aylıkları ödenmesine imkanı verildi.

Türkiye'den emekli olan bir kişi yurtdışında da başka işte çalışabiliyor. Ancak Türkiye'den borçlanarak emekli olan gurbetçilerin başka ülkede yaşamaları durumunda bir işte çalışmadığını, sosyal yardım almadıklarını belgelemesi gerekiyor.

YOKLAMA BELGESİ İSTENMEYECEK

Yurtdışında geçen süreleri borçlanarak yaşlılık, malullük aylığı alma şartlarının devam edip etmediği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından araştırılıyor. Ödenen aylıklar, yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da yardım alınması halinde kesiliyor.

Yapılacak düzenlemeyle 5 aydan fazla yurt dışında bulunan emekli gurbetçilere yönelik aylıkların kesilmeme için yoklama belgesi istenmeyecek.

ÇİFTE VATANDAŞLAR DA YARARLANABİLİYOR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 3201 sayılı yasa kapsamında borçlanma yaparak SGK'dan emekli aylığı bağlatabiliyor. Borçlanma, yurt dışında sigortalı olarak çalışılan dönemlerle bu dönemler arasında her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen süreler için yapılabiliyor.

Çiftçe vatandaşlığı olanlar da borçlanma hakkında yararlanabilir. Borçlanılacak sürelerde, borçlanma başvurusu yapılan tarihte Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunuyor. Türk vatandaşlığından çıkanlar ise sadece 18 yaş ile vatandaşlıktan çıktıkları süre için borçlanma yapabiliyor.

ÇOCUK YETİŞTİRME, BAKIM SÜRESİ DE KAPSAMDA

Yurt dışında sigortalı çalışılan veya ilgili ülke mevzuatına göre çalışılmış süre kabul edilen günler borçlanılabiliyor. Yurtdışında sigortalı çalışma süreleri, kendi hesabına çalışmadan dolayı zorunlu, isteğe bağlı prim süreleri, çocuk yetiştirme, işsizlik ödeneği, bakım süreleri için borçlanma yapılabiliyor. Ev kadını gurbetçi kadınlar bekar ya da evli olmalarına bakılmadan sigortalı çalışmadıkları süreler için borçlanabiliyor.

Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı da bu kapsamda emekli olmak için başvuruda bulunurken, konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Türkiye'de SSK girişi olanlar daha düşük primle emeklilik hakkından yararlanırken, 2019 yılında yapılan değişiklikle yurtdışı borçlanmasına ait sürelerin tamamı artık Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.

10 BİN GENÇ TÜRKİYE'YE GELECEK

Hükümet, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon vatandaşın Türkiye ile bağını güçlendirecek yeni uygulamaları devreye alacak. Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmet veren kamu kurumlarında yurt dışında doğup büyüyen gençlerin istihdam oranı artırılacak.

Yurt dışında üniversite eğitimi alan gençlerimizin teknoloji, diplomasi, hukuk, iletişim gibi alanlarda Türkiye'de staj yapmaları kolaylaştırılacak. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencin her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında Türkiye'ye getirilecek Yurt dışındaki vatandaşların Meclis'te temsili güçlendirilecek. Yurtdışındaki vatandaşların tatil dönemlerinde Türkiye'ye THY'le gelip dönebilmelerini sağlamak öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

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